Volley, colpo esterno della Querzoli S Volley Forlì che torna alla vittoria

Dopo due stop consecutivi, la Querzoli S Volley Forlì torna alla vittoria lontano dal Ginnasio sportivo battendo per 1 a 3 la formazione mantovava di Viadana Volley con i parziali di 19-25, 19-25, 25-19 e 23-25. Una Querzoli Volley Forlì che ha saputo far fronte ancora una volta alle assenze per infortunio di Porcellini e Castrogiovanni, ma capace di fare la voce grossa contro una Viadana Volley apparsa non irresistibile.

Forlì subito avanti nei primi due set che spianano la strada alla vittoria finale; sussulto dei padroni di casa nel terzo set con Viadana che accorcia le distanze con un moto d'orgoglio. Quarto set conclusivo con coach Gabriel Kunda che cambia le carte in tavola, spostando Donati come opposto e inserendo Malfasi centrale; la mossa è vincente perché la Querzoli S Volley Forlì dopo un avvio punto a punto, prende coraggio e chiude la contesa con Olivucci che riporta così il sorriso alla compagine forlivese.