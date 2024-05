Volley, è partita l'avventura dell'Under 18 della Libertas alle finali nazionali in Puglia

Prenderanno il via da martedì a Bari, le fasi finali nazionali di categoria under 18, con la Libertas/Mosaico in campo dopo la storica qualificazione ottenuta negli spareggi del primo di maggio. Una prima fase, quella composta dalle seconde classificate, che si svilupperà in 5 gironi da quattro squadre, dove solo le vincenti dei gironi accederanno alla fase finale dove poi andranno ad incrociare le prime classificate delle varie regioni. Sul pullman che lunedì è partito in direzione Puglia, tanto entusiasmo e l’intenzione di continuare a stupire. Magari passando la prima fase per poi andare ad incrociarsi con le “corazzate”.

Le ragazze di Biagio Marone e Mattia Focchi scenderanno in campo già da martedi mattina alle ore 9, con la prima partita del girone, girone composto, oltre che dalle romagnole, dalle toscane del Montelupo, dalle calabresi di Lamezia e dalla pallavolo Cogne in rappresentanza della Valle D’Aosta. Proprio queste ultime saranno il primo ostacolo nel cammino della Libertas Mosaico, cammino che proseguirà poi lo stesso giorno a tardo pomeriggio contro Lamezia per poi concludersi il giorno successivo nel match contro Montelupo. Vincere il girone per poi buttarsi in un’eventuale fase finale, dove le romagnole incrocerebbero e un altro girone, questa volta a tre squadre, le piemontesi del club76 reale mutua Chieri e le toscane del Savino Del Bene Scandicci, girone che promuoverà le prime due classificate alle fasi finali.

Questa la rosa a disposizione dei coach Marone/Focchi:

Minniti Cecilia

Bellavista Letizia

Cavalli Giorgia

Giunchi Alessia

Benzoni Agnese

Bertaccini Emma

Comastri Zoe

Matrone Martina

Altini Beatrice

Simoncelli Martina

Esposto Chiara

Ravaioli Caterina

Sbano Carola

Casali Sofia

All.re Biagio Marone

Assistente: Mattia Focchi