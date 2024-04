Volley femminile, campionati mondiali studenteschi: lo Scientifico vola agli ottavi di finale

Vola agli ottavi di finale la squadra femminile di pallavolo del liceo scientifico Fulcieri Paulucci di Calboli ai campionati mondiali studenteschi di Pallavolo che si stanno disputando a Belgrado. Si decidono quindi in queste ore, dopo lo svolgimento della fase a gironi, le sfide per la conquista della finale. L’accesso agli ottavi le ragazze romagnole, se lo sono guadagnate passando il girone da prime, vincendo alla partita inaugurale la squadra delle Georgia e successivamente le temutissime Tedesche. Prossimo appuntamento giovedì alle 13 contro la Norvegia, per andare oltre, per continuare a sognare a credere che tutto è possibile.