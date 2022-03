Volley femminile, netta affermazione della Claus Libertas a Riccione contro la Smk Abissinia

La Claus Libertas Forlì torna dalla trasferta di Riccione contro la Smk Abissinia Riccione con una netta vittoria per 3-0 (14-25; 13-25; 18-25) .La formazione delle padrone di casa, rispetto alle prime giornate di campionato, si è rinforzata con atlete di esperienza in modo da mixare il loro “mestiere” con la passione delle giovani Under 18 che formano l’ossatura della squadra. La proficua settimana in palestra delle mercuriali ha reso la gara più in discesa di quanto ci si poteva aspettare esaltando la prova di squadra delle ospiti.

I primi due set hanno poco da registrare se non citare una battuta forzata della Claus che ha messo in difficoltà la ricezione delle riccionesi. Le forlivesi dopo una partenza incerta, hanno regolato la ricezione e, contrariamente a quanto accaduto nelle ultime gare, hanno commesso meno errori dimostrando una certa maturità acquisita. Facile quindi arrivare al due a zero e, al ritorno in campo, le padrone di casa sembrano rinfrancate, ma le ragazze di Bazzocchi non si fanno sorprendere ed effettuano il primo stacco (4 a 8) per poi proseguire fino al 14 a 22.

Claus Libertas rallenta e, grazie ad alcuni attacchi in particolare dal centro, Riccione tenta un recupero che però non arriva e, con un parziale finale di 4 a 3, le ospiti chiudono set ed incontro incamerando tre punti utili per smuovere la classifica anche se ormai, entrambe le contendenti, sono matematicamente salve. Giovedì di gioca al Ginnasio sportivo a Forlì contro la terza forza del campionato, il Cervia di coach Simoncelli.

Tabellini

Stradaioli 10

Chiericati 6

Giunchi 4

Bellavista 13

Simoncelli 10

Gennai 7

Ikenna e Karaj 0

Calderoni libero

N.E.: Monti, Gardelli, Artistico, Casadei

Ace: Claus 11 – Riccione 2

B.s.: Claus 12 – Riccione 13

Muri: Claus 3 – Riccione 3

Attacchi punto: Claus 37 – Riccione 22

Errori: Claus 7 – Riccione 11

Claus: ricezione 72% - Attacco 50%

Arbitri: Malpighi e Marano di Modena

Spettatori: 40 circa