Volley femminile serie C, la Libertas riparte da coach Mauro Fresa

Dopo la separazione tra Libertas e Andrea Bazzocchi, il nuovo tecnico che allenerà la squadra di serie C, la Under 18 di eccellenza (regionale) e la Under 14 di eccellenza è Mauro Fresa, che avrò anche il compito di coordinare a livello tecnico gli altri allenatori delle squadre giovanili della Libertas volley. Ravennate, Fresa è un personaggio di grande esperienza che ha lavorato in varie società di volley dopo aver mosso i primi passi nel femminile proprio a Forlì dopo le prime esperienze in campo maschile a Ravenna, prima di portarlo in giro per l’Italia: Bergamo in serie A1, Urbino in A2, Firenze in A2, Corridonia in A2, Isernia in A2, Piacenza in A2, Milano in A2, San Casciano in B1, Pavia in A1, Forlì in A2 e Ravenna in A1 come allenatore, poi come direttore tecnico sempre ai massimi livelli. Giovedì si è svolta alla palestra "Dante Alighieri" una “sgambata” conoscitiva.

“Per me ritornare a Forlì è come rientrare nella mia seconda casa, nel senso che proprio in questa società, alla fine degli anni ‘90, ho cominciato a muovere i primi passi, come allenatore, nella pallavolo femminile, fino a qualche anno prima mi ero sempre occupato del settore maschile a Ravenna, casa mia", esordisce Fresa, che poi continua ricordando il compianto presidente Piefranceco Matteini: "Una persona di grande spessore umano, del quale conservo un ricordo indelebile, senza dimenticare la moglie Rita, vero e proprio braccio destro del presidente. Di fianco a loro erano già presenti Deana Menghini, ora presidente della società e Sandro Roli, responsabile del settore giovanile, coi quali ho sempre mantenuto un bel rapporto di stima e di amicizia, che ha portato a una collaborazione tecnica col settore giovanile dell’Olimpia Teodora Ravenna, di cui sono stato direttore tecnico fino alla stagione scorsa. Questa collaborazione ha portato diverse giocatrici della Libertas Forlì a far parte in di un gruppo che ha partecipato alle finali nazionali Under 18, classificandosi nona nella classifica finale".

"Alla fine della scorsa stagione - continua Fresa - ho avuto diverse proposte, come direttore tecnico in altre società in Italia, ma, alla fine, ho optato per la proposta di Forlì, per l’unità di intenti che ci accomuna, soprattutto sul settore giovanile, ma anche per dare continuità alla collaborazione che abbiamo vissuto negli ultimi anni, quando ero a Ravenna. Non nascondo che anche il fatto di avere una bella proposta come quella di Forlì, a due passi da casa, ha aiutato le mie decisioni finali". Conclude Fresa citando la prima squadra Libertas di serie B1: “Da non trascurare la presenza di due vecchi amici come Luigi e Doria alla guida della prima squadra (serie B1), ma anche di Elisa e Cecilia (rispettivamente regista e martello), che ho avuto il piacere di avere in squadra a Ravenna. Credo che un bel dialogo, tecnico e umano, con lo staff della prima squadra sia fondamentale per la crescita tecnica e fisica delle giovani, che prima o poi faranno parte del gruppo delle B1.”