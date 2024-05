Volley femminile Under 18, la Libertas Mosaico sogna il titolo regionale: al Ginnasio le Final Four

La Libertas Mosaico si gioca l’accesso alle finali nazionali under 18 sul terreno di casa e sogna anche il titolo regionale. La Final four regionale si disputano infatti a Forlì oggi, a contendersi la vittoria oltre alla squadra romagnola sono Moma Anderlini Modena, Vtb Progresso Aredici Bologna e Fossati Vap Piacenza. La formazione guidata da Biagio Marone e Mattia Focchi cercherà di sfruttare il fattore campo e di volare alle finali nazionali che si disputeranno a Bari dal 14 al 19 maggio. Il programma della Final four prevede alle 11 le sfide Libertas Mosaico contro VapPiacenza al Ginnasio sportivo in viale della Libertà, mentre al PalaMarabini di San Martino in Strada si affronteranno Anderlini

Modena e Vtb Progresso Aredici Bologna.

Le vincitrici dei due incontri strapperanno il pass per Bari e si sfideranno nella finale per il titolo regionale alle 16.30 al Ginnasio sportivo.

La squadra mista Libertas Forlì e Mosaico Ravenna ha dimostrato di avere le carte in regola per puntare alle finali di Bari.



«Contro Piacenza abbiamo vinto 3-2 - afferma il vice presidente della Libertas Riccardo Molinari - quindi la battaglia si annuncia equilibrata. Volevamo fortemente organizzare

la final four a Forlì e ora abbiamo bisogno del tifo di tutti, invitiamo i tifosi forlivesi e ravennati a riempire il palazzetto per sostenere la squadra».

I tecnici Maroni e Focchi non si sbilanciano, ma sanno di avere una squadra all’altezza: «Abbiamo creato un bel gruppo - affermano - con 6 ragazze di Ravenna e 8 di Forlì che giocano

nei nostri campionati di B1 e B2, cercheremo di dare il massimo e di strappare il biglietto per Bari. Con Piacenza le possibilità di vittoria sono il 50%, dovremo fare molta attenzione».

Questa le 14 ragazze che cercheranno di conquistare il titolo regionale: Cecilia Minniti, Letizia Bellavista, Giorgia Cavalli, Alessia Giunchi, Agnese Benzoni, Emma Bertaccini, Zoe Comastri, Martina Matrone, Beatrice Altini, Martina Simoncelli, Chiara

Esposto, Caterina Ravaioli, Carola Sbano e Sofia Casali.