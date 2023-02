Volley, il tie-break sorride a Forlì: blitz esterno della Querzoli

Vittoria importante della Querzoli Volley Forlì in chiave playoff che sul campo di Asola Remedello si impone al tie-break con i seguenti parziali: 25-21, 19-25, 25-22, 20-25, 14-16. Una battaglia durata dunque cinque set, giocata a fasi alterne dai ragazzi di coach Gabriel Kunda capaci però di mettere in campo una prova di grande carattere imponendosi così nel finale. Sugli scudi Bonatesta con in suoi 31 punti ma nel complesso una gara ben giocata dai forlivesi che tornano così in Romagna con un importante successo.