Volley, la Claus Libertas prima va sotto ma poi si riprende e vince contro le riminesi

La Claus Libertas Volley Forlì vince contro la Caf Acli Stella Rimini per 3 a 1. Coach Bazzocchi schiera Gennai in regia, Chiericati e Giunchi al centro, Simoncelli opposto, Stradaioli e Bellavista in posto 4 e completa con Calderoni libero. Risponde Rimini con Calamai in regia, Fogli, Cit, Bergamini, Dellarosa, Bianchi e Stefanini come libero. La Stella sorprende la Libertas con una partenza razzo e le forlivesi vanno in confusione totale dimenticando tutte le indicazioni dell’allenatore: Caf Acli prende una distanza di sicurezza commettendo pochi errori e con grande efficacia in ricezione e in attacco. La Libertas è in grande difficoltà e si ritrova dopo 15’ sotto di ben 8 punti (12-20). Poi le padrone di casa si risvegliano e tentano una improbabile rimonta che si ferma a 20-25. Nei tre set seguenti le riminesi però spariscono e le Mercuriali straripano concedendo poco o nulla alle avversarie, mentre la ritrovata Stradaioli, Bellavista (strepitosa in battuta con 7 ace), Simoncelli e una bella prova del libero Gardelli aprono la strada alla rimonta e ad una vittoria meritata e di carattere. Da segnalare l’ultimo punto di Gennai con un pallonetto in posto 5 al vertice alto del campo che determina il successo della Claus. Sabato prossimo si va a Punta Marina.

CLAUS LIBERTAS VOLLEY FORLI’ - CAF ACLI STELLA RIMINI 3 – 1 (20-25; 25-10; 25-10; 25-11)