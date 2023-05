Volley, la Querzoli Forlì chiude il suo cammino stagionale vincendo contro la Kerakoll Sassuolo

Termina con un successo il cammino della Querzoli Volley Forlì che al Ginnasio sportivo di Viale della Libertà piega con un netto 3-0 la Kerakoll Sassuolo con i parziali di 25-15, 25-14, 25-17. Vittoria netta della formazione forlivese che strapazza Sassuolo e premia il buon lavoro svolto tutto l'anno da coach Gabriel Kunda e dai suoi ragazzi conquistando così il terzo posto in classifica generale. Un risultato non sufficiente per partecipare ai playoff, ma tanto basta a consacrare la Querzoli Volley Forlì tra le grandi del proprio girone di serie B, gettando così le basi per un'altra stagione da protagonista.