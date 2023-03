Volley, la Querzoli si arrende allo strapotere di Verona: sconfitta per 3 a 1 per i ragazzi di Kunda

Nulla da fare per la Querzoli Volley Forlì che cede contro un'ottima Arredopark Verona con il risultato di 3 a 1 (25-16, 25-15, 20-25, 25-16); la formazione veneta non ha lasciato scampo ai ragazzi di coach Gabriel Kunda mettendo con ogni probabilità una pietra tombale sulle speranze playoff dei forlivesi. Deludente la prova della Querzoli Volley Forlì che in campo non ha saputo esprimere al meglio le proprie potenzialità confermando un trend altalenante che ha caratterizzato fin da inizio anno questa stagione.

Primi due set dove Verona mette le cose in chiaro e che si aggiudica senza troppi patemi (25-16, 25-15). Sussulto Forlì nel terzo set che riapre virtualmente i giochi grazie ad una ritrovata grinta conquistando con le unghie il terzo atto (20-25). È purtroppo però un fuoco di paglia che Verona spegne velocemente e ritrovati i binari giusti si aggiudica quarto ed ultimo set (25-16) spegnendo così le ambizioni della Querzoli Volley Forlì che si lecca le ferite e vede allontanarsi il sogno playoff.

Tabellino Querzoli: Porcellini 8, Bonatesta 17, Donati 13, A. Pirini 5, M. Pirini 1, Del Grosso, Mariella 3, Ravaioli, Berti (L), Fabbri 6. All. G. Kunda