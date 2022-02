Volley, la Querzoli vince e si allontana momentaneamente dalla zona "calda" del fondo classifica

Continua la sua striscia positiva la Querzoli Volley Forlì che dopo il successo ottenuto una settimana fa contro l'Anderlini Modena, vince anche al Ginnasio sportivo imponendosi per 3 a 1 contro la Kerakoll Sassuolo con i seguenti parziali 22-25, 27-25, 25-16, 25-11.

Vittoria importante per i ragazzi di coach Gabriel Kunda che grazie a questi tre punti si allontanano momentaneamente dalla zona "calda" del fondo classifica, in un match contro un avversario tosto e capace di difendere molto bene. Primi set complicato per la Querzoli Volley Forlì che "sbatte" più volte contro il muro della Kerakoll Sassuolo e che se lo aggiudica portandosi sullo 0-1; nel secondo set la svolta con i forlivesi a inseguire salvo poi effettuare un sorpasso incredibile al fotofinish con un parziale di 21-24 per gli ospiti e ribaltato dalla Querzoli Volley Forlì col risultato finale di 27-25.

Terzo e quarto set di pura accademia con i forlivesi che sulle ali dell'entusiasmo si impongono agilmente 25-16 e 25-11 grazie anche alle ottime prestazioni di Donati autore di 25 punti e dei fratelli Pirini (Marco e Andrea), prodotti del vivaio forlivese, che portano a casa rispettivamente 15 e 10 punti a testa.