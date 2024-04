Volley, la Rainbow Forlimpopoli vince il campionato di serie C femminile

Venerdì sera in un PalaPicci gremito in ogni ordine di posti, le ragazze della Rainbow Forlimpopoli hanno ottenuto l'ennesima vittoria che ha garantito contemporaneamente sia il primo posto finale nel girone, sia l'accesso ai playoff promozione.

Partita vera, come si vede dai parziali dei set (25-21, 25-22, 29-27), nella quale le ragazze di coach Incorvaia hanno pagato un po' di tensione dovuta all'importanza della posta in palio.

Adesso le attende una importantissima "Fase 2" nella quale andranno a scontrarsi con le migliori degli altri gironi per ottenere il pass promozione per la serie B2

Potete seguirle sui social IG "arcobaleno_volley" e FB "Rainbow Girl volley Forlimpopoli" per rimanere aggiornati sulle date dei prossimi incontri casalinghi che si giocheranno al Palapicci di Forlimpopoli.

Dopo la vittoria della Sammartinese in serie D, Forlì piazza un altro colpo grosso nella pallavolo femminile regionale, nella speranza di riuscire a fare bottino pieno