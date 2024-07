Volley, la Sammartinese conquista il terzo posto ai Campionati nazionali Csi

Dopo aver raggiunto l’obiettivo di rappresentare l’Emilia Romagna nella categoria Open femminile, la squadra Volley Sammartinese di Forlì ha conquistato, in questi giorni, a Reggio Emilia, il terzo posto ai Campionati Nazionali Csi. Nonostante l’insopportabile caldo, che ha moltiplicato la fatica di giocare, le pallavoliste forlivesi non si sono fatte intimorire nè dalle condizioni atmosferiche, nè dalla prestanza fisica di squadre anagraficamente più "giovani" ed attrezzate. Mettendo in campo, infatti, tutta la loro esperienza (e moltissima grinta) sono riuscite, partita per partita, a classificarsi per la finale del terzo-quarto posto contro la Lombardia.





Una gara conquistata punto su punto, dove nessuna delle due formazioni ha mai mollato la presa, perchè arrivare sul podio a quel punto era diventato un obiettivo fondamentale e raggiungibile. E la vittoria è arrivata al terzo set per 25-22. Al doppio fischio finale in campo si misurava tanta emozione e consapevolezza che il risultato, meritatissimo, era frutto dell'affiatamento e dell'unione di questa squadra che, da tanti anni, è protagonista del meraviglioso mondo della pallavolo. Le ragazze biancorosse, mirabilmente allenate dal coach Riccardo Caselli, rispondono ai nomi di Valentina Cortesi, Elena Dal Monte, Cecilia Fabbri, Giulia Girelli, Gabriella Guardigli, Sonia Lombardi, Martina Pazzi, Elisa Ponza, Elisa Rosetti, Lisa Venturini ed Elisa Versari.