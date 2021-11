Volley, perentoria vittoria della Querzoli contro la Moma Anderlini Modena

Vince ancora la Querzoli Volley Forlì che al Ginnasio sportivo di viale della Libertà batte con un perentorio 3 a 0 Moma Anderlini Modena con i parziali di 25-20, 25-14 e 25-17. Forlì per la prima volta dopo vari infortuni che schiera il sestetto titolare mentre Modena complice qualche assenza di troppo è farcita di giovani; la situazione semplifica la vita a Forlì che non va mai in difficoltà durante il match e gestisce i set con facilità. Querzoli che fa bene in tutti i fondamentali di muro, difesa e attacco non lasciando così scampo alla formazione emiliana, conquistando così tre punti importanti che proiettano i ragazzi di coach Gabriel Kunda in una zona di classifica più tranquilla.