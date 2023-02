Volley, qualche inciampo di troppo ma torna alla vittoria la Querzoli Forlì

Girone C

Serie B Girone C

Torna alla vittoria la Querzoli Volley Forlì che al Ginnasio sportivo di Viale della Libertà piega, con qualche difficoltà di troppo, il fanalino di coda Pluvitec Legnago. Risultato finale di 3 a 1 per i ragazzi di coach Gabriel Kunda con i seguenti parziali: 25-13, 29-27, 28-30, 25-18. Gara che come detto sulla carta si presentava ad appannaggio della formazione forlivese, ed invece complici alcuni blackout la contesa ha rischiato di prendere una piega imprevista: primo set dove dopo una momentanea partenza sprint della formazione veronese, è la Querzoli Volley Forlì ad uscire dal guscio aggiudicandosi la contesa 25-13. Secondo set al contrario incerto fino all'ultimo con i forlivesi che ai vantaggi chiudono in maniera fortunosa 29-27.

È il preludio al blackout dei ragazzi di coach Gabriel Kunda che nel terzo set si mantengono punto a punto fino ai nuovi vantaggi dove questa volta è la Pluvitec Legnago a sorridere aggiudicandoseli 28-30. Quarto ed ultimo set con la Querzoli che ritrova magicamente certezze e gioco non lasciando scampo questa volta alla formazione ospite e vincendo set e partita con un perentorio 25-18. Tabellino Querzoli: Porcellini 9, Bonatesta 20, Donati 29, A. Pirini 13, M. Pirini 3, Mariella 1, Fabbri 2, Berti (L). All. G. Kunda