Secondo successo consecutivo per la Querzoli Volley: vittoria netta su Mantova

Girone C

Serie B Girone C

Squadra in casa

Squadra in casa Querzoli Forlì

Secondo successo consecutivo per la Querzoli Volley Forlì, che dopo la schiacciante vittoria sulla Promo Pharma San Marino regola anche la formazione di Viadana Volley Mantova con un netto 3 a 0 (28-26, 27-25, 25-19). Un successo prezioso per i ragazzi di coach Gabriel Kunda che permette così di tenere il passo della vicecapolista Arredopark Dualcaselle Verona distante tre lunghezze. Primo set ricco di ribaltamenti di fronte con Viadana subito avanti ma con la Querzoli che risponde punto su punto; si arriva al 21-24 Mantova ma il finale è tutto targato Forlì perché la Querzoli la ribalta aggiudicandosi il set 28-26. Dello stesso tenore il secondo set con Viadana che cerca più volte lo strappo decisivo ma la Querzoli non molla la presa e dopo un finale punto a punto si impone 27-25. Terzo ed ultimo atto di tutt'altro spessore perché Mantova perde brillantezza con Forlì che ne approfitta chiudendo la contesa e portandosi a casa la vittoria col definitivo 25-19.

Tabellino Querzoli: Bonatesta 22, Donati 13, M. Pirini 10, A. Pirini 5, Del Grosso 1, Mariella 5, Berti (L), Olivucci 3. All. G. Kunda.