Volley, per la Querzoli è notte fonda: la retrocessione in C è realtà

Nulla da fare per la Querzoli Volley Forlì che complice la sconfitta casalinga contro la vicecapolista Nef Re Salmone Osimo 1 a 3 (15-25, 22-25, 25-21, 23-25) retrocede in serie C; un epilogo sportivamente drammatico in un campionato travagliato fin dalle prime giornate per la Querzoli Volley Forlì che paga scelte discutibili unite ad alcuni infortuni pesanti che hanno limitato l'utilizzo di giocatori cardine nel momento clou della stagione andando così a toccare il punto più basso della storia del club dopo 19 stagioni giocate fra A1 e A2. Una retrocessione che dunque macchia un palmares che vanta 6 partecipazioni al massimo campionato di A1, una finale di A2 conquistata da sfavoriti sul campo di Verona, una Coppa Italia di A2 passando per tanti campioni di fama internazionale come l'indimenticato Vigor Bovolenta. Sabato sera l'ultimo atto come detto con la sconfitta contro la Nef Re Salmone Osimo in un match giocato dalla Querzoli Volley Forlì con troppo nervosismo e tanti errori che condannano Forlì ad una amara retrocessione.

Tabellino

Querzoli: Bonatesta 26, Fabbri 4, Balducci ne, Del Grosso ne, N. Kunda 1, A. Pirini 10, D'Orlando 12, Soglia 6, Rondoni ne, Mariella 2, Casamenti ne, Berti (L1), Pusceddu (L2). All. G.Kunda.