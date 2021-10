Volley, riparte anche il campionato della Querzoli S: le novità sono Castrogiovanni e Malfasi

Squadra in casa

Squadra in casa Querzoli Forlì

È pronta a ripartire l'avventura della Querzoli S Volley Forlì nel campionato di serie B maschile di pallavolo; la compagine di coach Gabriel Kunda sarà di scena infatti sabato (ore 18) al Ginnasio sportivo di Viale della Libertà contro Modena Volley. Dopo il sogno sfumato la stagione passata di approdare in A3, la Querzoli S Volley Forlì di patron Giovanni Gavelli ricomincia nel segno della continuità rispetto all'anno scorso, ma con gli innesti di Antonio Castrogiovanni, un centrale e Marco Malfasi in posto 2, fresco vincitore della medaglia di bronzo ai recenti mondiali di volley per atleti sordi.

Non sarà facile ripetere il cammino vincente dell'ultima stagione ma i ragazzi di coach Gabriel Kunda avranno dalla loro una ossatura ben collaudata e capace di partire forte fin da subito. Fondamentale sarà anche l'apporto del pubblico che potrà finalmente tornare a sostenere i ragazzi (capienza al 60%) forlivesi dandogli quella spinta necessaria a superare gli ostacoli più difficili.

Il girone appare molto competitivo con le formazioni di Parma e Mirandola che sulla carta appaiono superiori alle altre e ben attrezzate per la vittoria finale ma non sarà certo questo a scoraggiare la Querzoli S Volley Forlì che nella testa ha impresso il motto di non porsi limiti e dopo la bella stagione passata ne ha ben donde.