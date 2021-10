Volley serie B, Parma sbanca il Ginnasio. Ko con onore per la Querzoli S Forlì

Nulla da fare per la Querzoli S Volley Forlì. Dopo aver perso malamente una settimana fa in casa della Sab Group Rubicone, cede il passo anche nella terza giornata del campionato di serie B girone E contro la Wimore Energy Parma per 3 a 1. Una sconfitta che però ha visto la formazione forlivese lottare per buona parte dei set contro la quotata formazione emiliana, sfiorando di un soffio il tie-break e cedendo di fatto con i seguenti parziali: 30-28, 22-25, 19-25 e 22-25.

Primo set dove Forlì parte bene rispondendo punto a punto a Parma che con Cuda tenta il primo strappo portandosi avanti sul 15-17; sono Kunda e Olivucci a tenere a galla Forlì e con un ace di Donati in battuta agguantano la formazione emiliana sul 24 pari. Si va ai vantaggi e la Querzoli la spunta vincendo il primo set 30-28 (1-0). Secondo set con La Wimore energy che parte forte e complice i troppi errori in attacco e in ricezione di Forlì il risultato si porta subito sul 10-15 per gli ospiti; Parma invece è perfetta in attacco e difende il vantaggio fino al definitivo 22-25 che riporta in parità il conto dei set (1-1).

Nel terzo set è Bartoli della Wimore energy a dettare le danze portando avanti Parma sul 3-5, ma Forlì risponde col collettivo riagganciando gli ospiti sul 9-9. Parma però ha in Bartoli un arma implacabile che infila due ace consecutivi affossando le velleità di Forlì e chiudendo il terzo set sul 19-25 (1-2). Quarto ed ultimo set con la Querzoli che si fa subito avanti staccando Parma e portandosi sul momentaneo 12-6; gli emiliani però non mollano e con un Bartoli sugli scudi, agguantano Forlì sul 19 pari. Si prosegue punto a punto fino al definitivo 22-25 (1-3) con Parma che sbanca il Ginnasio sportivo di viale della Libertà battendo una generosa Querzoli S Volley Forlì.