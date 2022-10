Volley serie B, dopo la rivoluzione estiva la Querzoli Forlì riparte con una vittoria

È ripartita con una vittoria la nuova stagione della Querzoli Volley Forlì che al Ginnasio sportivo di Viale della Libertà si è imposta per 3 a 1 contro la formazione emiliana dell'Ama San Martino in Rio Reggio Emilia con i seguenti parziali: 19-25, 25-17, 25-2, 26-24. Una Querzoli Volley Forlì ridisegnata in estate con un organico competitivo e assortito; ben cinque le novità per coach Gabriel Kunda che ha potuto contare sul ritorno del centrale Pietro Soglia, sul martello Stefano Bonatesta proveniente dalla Geetit Bologna, su Riccardo Del Grosso (Banca Macerata, serie C) e Davide Nassi (Casalbertone Volley, serie B); a questi si va ad aggiungere il giovane Federico Ravaioli classe 2005 palleggiatore scuola Forlì che sarà il vice di Mariella. Gara non bellissima sul piano tecnico essendo la prima stagionale con alcuni meccanismi ancora da oliare ma sicuramente tre punti importanti che danno fiducia al nuovo gruppo di patron Giovanni Gavelli. Molto bene le prestazioni di Donati, 27 punti per lui e del neo arrivato Bonatesta autore di 16 punti.