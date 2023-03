Volley serie B, troppo forte la Querzoli Volley Forlì. Spazzata via la Promo Pharma San Marino

Finalmente una prestazione solida della Querzoli Volley Forlì che al Ginnasio sportivo di Viale della Libertà piega con un netto 3 a 0 la Promo Pharma San Marino con i seguenti parziali 25-20, 25-19 e 25-16; un successo prezioso per i ragazzi di coach Gabriel Kunda che permette così alla formazione forlivese di ritornare a una sola lunghezza dal secondo posto in classifica, valido per i playoff. Con Porcellini, Soglia e Marco Pirini indisponibili, alla Querzoli Volley Forlì sono bastate le martellate di un ispirato Bonatesta, autore di 21 punti, per avere la meglio di una inconsistente Promo Pharma San Marino che ha lasciato così l'intera posta in palio a Forlì.

Primo set combattuto ma che la Querzoli Volley Forlì si aggiudica grazie ai colpi di classe di Bonatesta e Mariella (25-20); dello stesso tenore anche il secondo set con San Marino che prova a restare in partita fino al 12 pari poi è sempre Bonatesta a scavare il solco che da il set sempre a Forlì (25-19). Nulla da segnalare invece sull'ultimo e terzo set con San Marino che esce definitivamente dai radar regalando campo e vittoria (25-16) ad una Querzoli Volley Forlì che così ritorna a credere ad un aggancio in zona playoff.