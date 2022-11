Volley serie B, Querzoli Volley Forlì sconfitta al tie-break tra le polemiche contro San Marino

Seconda sconfitta consecutiva per la Querzoli Volley Forlì che, dopo la sconfitta di sette giorni fa al Ginnasio sportivo, cede al tie-break anche in casa della Promopharma San Marino con i seguenti parziali: 25-19, 15-25, 22-25, 27-25, 16-14. Non un buon momento di forma per i ragazzi di coach Gabriel Kunda che, seppur con alcune decisioni arbitrali fortemente discusse, cedono ad una Promopharma San Marino più decisa e determinata a raggiungere la vittoria.

Una prestazione della formazione forlivese comunque non all'altezza delle proprie potenzialità e con alcuni elementi non al meglio come Donati e Soglia; urge ritrovare al più presto il bandolo della matassa per tornare così la vittoria e permettere alla Querzoli Volley Forlì di riprendere il proprio cammino nelle zone nobili della classifica.

Tabellino: Pirini 18, Porcellini 14, Donati 29, Soglia 4, Bonatesta 6, Mariella 5, Berti (L), Nassi 3, Del Grosso n.e., Fabbri n.e., Ravaioli n.e., Kunda n.e. All. Gabriel Kunda