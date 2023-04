Volley serie B, rimonta Querzoli sul campo della Spezzanese: vittoria al tie-break

Vince in rimonta la Querzoli Volley Forlì che si impone al tie-break sul campo della Malagoli Planet Spezzanese con i seguenti parziali 25-18, 25-23, 17-25, 21-25, 9-15 (2-3). Una vittoria agrodolce per Forlì che parte deconcentrata concedendo di fatto i primi due set ai padroni di casa salvo voi svegliarsi improvvisamente e vincere di slancio il match. Due punti però che allontanano la Querzoli Volley Forlì dalla vicecapolista Sommacampagna, vincitrice a San Marino, con i playoff che così si allontanano forse definitivamente.

Come dicevamo avvio soporifero per Forlì che non entra in partita e regala i primi due set alla formazione modenese (25-18, 25-23). È coach Gabriel Kunda a suonare la carica ai suoi ragazzi perché la Querzoli ritorna in campo finalmente col piglio giusto ritrovando solidità a muro e lucidità in attacco soprattutto con Bonatesta che si porta a casa 24 punti e di colpo la Spezzanese perde le proprie certezze soccombendo alla forza di Forlì che agguantati terzo e quarto set (17-25, 21-25) si impone senza problemi al tie-break (9-15) portandosi così a casa la vittoria.

Tabellino

Querzoli: Porcellini 13, Bonatesta 24, Donati 15, A. Pirini 7, M. Pirini 1, Del Grosso n.e., Mariella 5, Ravaioli n.e., Fabbri 5, Berti (L). All. G. Kunda.