Volley serie C femminile, girone D: al Ginnasio la Claus Libertas cede al tie-break contro Bellaria

La prima gara casalinga della Claus Libertas non è stata fortunata, sconfitta al tie-break contro la Gut Chemical Bellaria nelle cui fila militano alcune protagoniste esperte e di indubbio valore per la categoria. Le ragazze di Bazzocchi, comunque, si sono fatte valere fino a rasentare una possibile vittoria. Vincono in scioltezza il primo set dopo un inizio incerto (9 a 5 per Bellaria): coach Bazzocchi chiama il primo time out scuotendo le sue ragazze tanto che con un parziale di 5 a 0 si portano in testa. Le Forlivesi accelerano e creano un divario di 4 punti che le accompagna fino a fine set.

Ci si aspetta che la vittoria del primo parziale porti una carica di coraggio, invece al rientro in campo è Bellaria che tenta una prima fuga (4 a 0), poi 12 a 6 e con questo divario le padrone di casa non riescono a recuperare causa errori banali e qualche errore di troppo. Nel terzo è lotta aperta: avanti le padrone di casa con un perentorio 4 a 0, poi si procede sempre con Forlì in testa e con Bellaria che le prova tutte aumentando la ricerca di punti non solo con la forza, ma anche con “perfidi” pallonetti. Bazzocchi inserisce Ikenna particolarmente ispirata e sorretta dalla bella prova del centrale Giunchi.

Le giovanissime laterali Bellavista e Simoncelli danno lezione di colpi, ma sembra che il tutto non sia sufficiente e Bellaria impatta sul 24 pari. In teoria ci si aspetta il successo per le più esperti, invece la Libertas dimostra tutte le sue potenzialità e con un “uno-due” pugilistico si aggiudica il terzo parziale.

Il quarto set è copia del secondo, con Agostini che prende per mano le compagne. Le padrone di casa commettono errori gratuiti, cala l’attenzione in ricezione e si allargano le maglie in difesa e qualche pallonetto di troppo cade fra le ragazze della Libertas. Nulla da fare neppure con i cambi con cui Bazzocchi tenta di tamponare la forza delle avversarie. Si va dunque al quinto set e qui la stanchezza e la deconcentrazione delle mercuriali fanno da padrone: benzina finita e Bellaria straripa e stravince il tie-break.

Tabellini

Claus Libertas volley Forlì – Gut Chemical Bellaria 2 – 3 (25-20; 19-25; 26-24; 17-25; 5-15)

Stradaioli 5

Chiericati 4

Ikenna 11

Giunchi 11

Monti 3

Bellavista 20

Simoncelli 13

Gennai 1

Casadei 1

Karaj 0

Calderoni e Gardelli liberi

Lazri e Artistico non entrate

Ace: Claus 8 – Gut 13

Battute sbagliate: Claus 15 – Gut 15

Muri: Claus 8 – Gut 6

Attacchi punto: Claus 53 – Gut 50

Errori: Claus 18 – Gut 12