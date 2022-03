Volley serie C femminile, il derby di Forlì è targato Sammartinese

Ci hanno creduto di più, dimostrando più grinta e voglia di vincere. La Sammartinese ha pareggiato così i conti dell’andata contro una Claus Libertas, che non è riuscita a mantenere per tutto l'incontro la concentrazione necessaria pur ritrovandosi in testa sia nel primo che nel quarto set (3-1 il punteggio finale). Il set in cui è riuscita ad imporre il suo ritmo, il secondo, lo ha vinto anche se si è fatta rimontare parte del vantaggio accumulato. La differenza materiale invece l’ha fatta una “vecchia” gloria (ovviamente nel senso di esperienza): Annalisa Rosetti, capitano delle bianco rosse che ha messo in difficoltà la ricezione delle ragazze di coach Bazzocchi con la sua battuta al salto e con i suoi attacchi difficilmente contrastabili dalla Claus. Non so quanti punti abbia fatto, ma sicuramente ne ha fatti più della nostra top scorer Bellavista (22 punti).

E' stata una buona partita, tirata ed intensa più che perfetta nella tecnica. Da parte delle padrone di casa si sono distinte capitan Rosetti, Sassi, il libero Padovani che dopo un inizio incerto, ha sicuramente fatto felice l’allenatore Melandri e non ultima l’alzatrice Romagnoli, già beniamina anche nelle file di Forlì. La Claus Libertas ancora una volta ha evidenziato la difficoltà di mantenere la concentrazione nei momenti in cui occorre attenzione e determinatezza. Buona la prova di Bellavista, di Ikenna superlativa a muro e del libero Calderoni più attenta in difesa che in ricezione.

Tabellino

Flamigni Panettoni Sammartinese - Claus Libertas volley Forlì 3 – 1 (25-23; 21-25; 25-15; 25-22)

Stradaioli 11

Chiericati 2

Ikenna 10

Giunchi 9

Bellavista 22

Simoncelli 10

Gennai 6

Casadei e Lazri 0

Calderoni e Gardelli liberi

Artistico n.e.

Ace: Libertas 6 – Flamigni 6

B.s.: Libertas 11 – Flamigni 8

Muri: Libertas 9 – Flamigni 6

Errori: Libertas 19 – Flamigni 8

Attacchi vincenti: Libertas 54 – Flamigni 49

Libertas attacco 43% - ricezione 54%

Arbitri: Vandi e Tassinari di Rimini

Pubblico: 80