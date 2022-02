Volley serie C femminile, occasione persa per la Claus Libertas

Occasione persa per la Claus Libertas, che cade in casa 3-0 (26-28, 23-25 e 18-25) contro l'Emanuel Riviera Volley Rimini. Nei primi due set le mercuriali hanno decisamente messo paura alla squadra di coach Piraccini che sabato scorso era riuscita a battere al tie-break la capolista Progress Rimini in un bel derby consolidandosi al secondo posto della classifica del girone.

La partita

Parte bene Rimini con Jelenkovich, Tremuli, Catalano, Morettini, Orsi, Morelli e con Forlani libero sostituita a fine del secondo set da Macchi Valentina ben nota a Forlì per i tanti anni che ha militato in Libertas lasciando sicuramente un ottimo ricordo. Risponde coach Bazzocchi con Bellavista, Monti, Simoncelli, Stradaioli, Giunchi, Gennai e con Gardelli libero sostituita a metà del secondo set da Calderoni. Subito avanti le ospiti che si fanno forte della loro posizione in classifica e della sicurezza derivata dall’esperienza del sestetto titolare.

Il volley è strano e, improvvisamente, la partita gira: dopo un time out richiesto da Bazzocchi sul 5 a 8, Forlì scatta in avanti, Rimini rimonta e passa in testa (11-14). L’allenatore forlivese sostituisce Bellavista, che non riesce ad entrare in partita, con Ikenna che ripaga la fiducia di Bazzocchi: 14 pari. Scatto in avanti delle Mercuriali fino a 21 a 15, l'Emanuel riduce lo scarto, ma rimane sotto 22 a 19. Sempre Forlì davanti 23 a 21: sembra fatta, ma Rimini recupera grazie anche a delle gravi ingenuità per cui si arriva al 24 pari. Poi la Claus mette la testa davanti per ben due volte, ma non riesce a profittare del calo delle ospiti che alla fine chiudono il set a loro favore.

Il secondo set è un po' copia del primo: avanti Rimini, recupera Forlì fino ad impattare 13 pari. Poi forza il gioco la Claus andando di forza al comando con 4 lunghezze di vantaggio, ma Rimini non molla. Bazzocchi reinserisce Ikenna per Bellavista e cambia il centrale Monti con Chiericati che si presenta subito con due muri (purtroppo gli unici per Forlì in tutta la gara). Siamo 21 a 20 per le padrone di casa. Si sbaglia troppo e l’Emanuel supera di nuovo la Claus 22-21; rientra Bellavista, ma proprio non è in giornata. 24 a 23 per Rimini. Schiacciata forlivese con la palla a qualche centimetro dalla linea, per il pubblico dentro il campo, ma per il primo arbitro fuori e così, invece di andare 24 pari, perde il set per 25 a 23.

Le ragazze della Libertas appaiono stanche, deluse e frastornate. Rimini comincia a forzare il gioco quasi incontrastata con un punteggio gravemente penalizzante e irrecuperabile sul 9 a 3, poi 16 a 11. Bazzocchi decide di inserire coloro che trovano meno spazio nel gioco con Karaj al posto di Bellavista, Artistico al posto di Simoncelli e Casadei in regia (buona la sua prova) al posto di una Gennai giunta al terzo set affaticata.

Un ultimo tentativo di orgoglio per ridurre il disavanzo, ma ormai la sorte è segnata e l’Emanuel, pur non giocando una partita impeccabile, riesce a portare a casa tre punti, mentre alla Claus Libertas rimane la “soddisfazione” di aver messo spalle al muro la seconda della classe nei primi due set. Davvero peccato per questa occasione mancata, ma ci sarà tempo per le rivincite. Da segnalare la prova della centrale Giunchi e di Ikenna entrambe in attacco.

Il tabellino

Stradaioli 7

Chiericati 2

Ikenna 7

Giunchi 7

Monti 2

Artistico 1

Bellavista 5

Simoncelli 5

Gennai 4

Casadei e Karaj 0

Gardelli e Calderoni libero

N.E. Lazri

Ace: Claus 7 – Emanuel 12

B.s.: Claus 10 – Emanuel 9

Muri: Claus 2 – Emanuel 9

Errori: Claus 10 – Emanuel 17

Attacchi punto: Claus 31 – Emanuel 38

Claus: ricezione 65% - attacco 47%

Arbitri: Morini e Drei di Imola

Spettatori: 60 di cui 9 di Rimini