Volley serie C girone D, la Claus ritrova la vittoria contro le under 16 della Teodora

La Libertas voleva i tre punti dopo la sconfitta nel derby di sabato scorso a San Martino in Strada. E nella sfida di giovedì la Claus ha ritrovato la vittoria per 3-0 contro il settore giovanile della Teodora Ravenna (formazione under 16). La serata è tutta a pro delle padrone di casa che nei tre set, dopo un inizio brillante delle ospiti, hanno raggiunto e vinto tutti i parziali. Nei momenti “critici” hanno risolto la situazione le battute forzate delle ragazze di Bazzocchi e in particolare di Chiericati (6 aces).

Bene a muro e buona media in attacco pur con una Simoncelli apparsa affaticata e quindi preservata dal suo allenatore in vista dell’ultima partita del girone di U16 regionale in programma domenica pomeriggio in cui ci si gioca il primo posto; comunque Ikenna ha ben rimpiazzato Simoncelli. Buona la prova corale della Claus in quanto il rischio di calo di attenzione in gare sulla carta facili è sempre in agguato.Per la giovanissima Teodora alcune buone situazioni con ampi spazi di miglioramento col futuro nelle loro mani.

Tabellini

Stradaioli 10

Chiericati 9

Ikenna 8

Giunchi 9

Bellavista 14

Simoncelli 3

Gennai 7

Karaj 1

Casadei 0

Calderoni e Gardelli liberi

N.E.: Artistico, Lazri, Monti

Ace: Claus 14 – Teodora 8

B.s.: Claus 11 – Teodora 7

Muri: Claus 9 – Teodora 6

Attacchi vincenti: Claus 38 – Teodora 25

Errori: Claus 6 – Teodora 8

Claus: attacco 44% - ricezione 62%

Arbitri: Garattoni e Albani di Rimini

Spettatori: 40