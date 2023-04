Volley serie C maschile, super finale di stagione: il Rainbow Forlimpopoli è nei playoff

I colori dell'arcobaleno tornano a splendere in casa Rainbow Forlimpopoli dopo la conquista dei playoff, in serie C. La squadra di coach Alessandro Medri raggiunge un traguardo prestigioso coronato da un finale di stagione da incorniciare, sei vittorie consecutive che hanno permesso di agguantare l'ultimo posto disponibile. Dopo un anno di duro lavoro in palestra e con l'aiuto del preparatore atletico Arianna Bolognesi, il gruppo guidato da capitan Lorenzo Mambelli realizza il sogno di una stagione.

Ora ad attenderli ci saranno squadre davvero ostiche come Romagna Banca Bellaria, Libertas Sterilton Piacenza e RCL Meccanica Gallonese Modena in un girone di ferro. Gli innesti di Riccardo Bertacca, Marco Silvestroni, Andrea Graziani, Tommaso Bertaccini e Nicola Casamenti hanno rafforzato e non poco un gruppo gia' solido e coeso che comprende oltre a Lorenzo Mambelli, Davide Maresca, Valerio Mambelli, Guido Dirani, Filippo Battistini, Matteo Ricci, Filippo Rughi, Silvagni Giacomo e Andrea Coveri.

La società del presidente Raffaele Matulli, gia' forte di una serie C femminile, di una serie D Maschile e di varie under giovanili, vuole crescere e rilanciare il movimento a Forlimpopoli. I playoff partiranno sabato. Al Pala Picci in via del Tulipano ci sarà la sfida contro Bellaria venerdì 21 aprile alle 21.15, sabato 29 aprile alle 18 contro Piacenza e venerdì 5 maggio alle 21.15 contro Modena.