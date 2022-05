Volley serie C, si chiude la stagione della Claus: confermato il quinto posto

Con la partita di sabato a Rimini, recupero della 15esima giornata del girone di ritorno, posticipata per il Covid 19, si è concluso il campionato regolare a cui faranno seguito i playoff di cui però la Libertas non ne farà parte. La Claus non parteciperà ai playoff, ma conferma, col successo di sabato, il 5° posto alle spalle di squadre ben più strutturate e ricche di esperienza. Le giovanissime di coach Bazzocchi si sono ben comportate durante l’anno sportivo arrivando ad un livello che inizialmente non era previsto.

Fra l’altro le ragazze hanno dato la soddisfazione più grande sia agli allenatori, sia ai dirigenti e sia ai tifosi presenti all’interno della palestra della Stella: Bazzocchi ha inserito tutte le 13 ragazze a disposizione e nessuna ha deluso le aspettative, anzi, proprio coloro che hanno trovato meno spazio durante l’anno, si sono espresse alla grande specie nel terzo set dimostrando che gli allenamenti e il sudore versato alla fine pagano.

La partita

La partita di sabato sulla carta non doveva porre grossi problemi considerato la classifica delle padrone di casa. Le giovani riminesi di Passamonti sono ultime nel girone, ma la scorsa settimana avevano strappato un set alla Projet System vincitrice del girone. I tre set sono stati molto simili, con Forlì sempre avanti e Rimini a cercare di minimizzare i distacchi. Solo nel secondo set le padrone di casa sono andate in vantaggio, ma dopo il time out chiamato da Bazzocchi, la Claus da -3 (11-8) accellera portandosi a +4 (15-19). La Stella commette vari errori sia in battuta, sia a rete con troppe invasioni, semplificando così il lavoro delle forlivesi.

Il coach forlivese nel terzo set ha rivoluzionato la formazione lasciando in panchina Chiericati, Calderoni, Bellavista, Simoncelli e Gennai per lasciare il posto ad Artistico, Casadei, Karaj, Monti, Ikenna (queste ultime due già inserite nel corso del secondo set in sostituzione di Chiericati e Bellavista) e Gardelli nella posizione di libero. Bazzocchi conosce le sue ragazze e lo ha dimostrato con questa “rivoluzione” in campo e le sue pupille lo hanno ripagato giocando probabilmente il migliore dei tre set. A chiudere l’ultimo punto uno splendido diagonale di Artistico, che le avversarie difendono ma non riescono a tenere in campo.

Il tabellino

Stradaioli 8

Chiericati 1

Ikenna 6

Giunchi 8

Monti 6

Artistico 5

Bellavista 3

Simoncelli 9

Gennai 1

Casadei 1

Karaj 4

Calderoni e Gardelli liberi

Ace: Claus 5- Stella 1

B.s.: Claus 8 – Stella 11

Muri: Claus 9 – Stella 5

Errori: Claus 14 – Stella 14

Attacco punto: Claus 38 – Stella 30

Claus Libertas: ricezione 60% - attacco 48%

Arbitri: Ceroni e Marocci

Spettatori: 45