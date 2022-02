Volley, vittoria esterna per la Querzoli: espugnata Modena al tie-break

Continua il buon momento per la Querzoli Volley Forlì, che sul campo della Transport Villa d'oro Modena infila al tie-break il terzo successo consecutivo, battendo la formazione emiliana con i seguenti parziali 25-15, 21-25, 20-25, 25-23 e 17-19. Una vittoria preziosa in un match combattuto fin dal primo set quando Forlì parte male collezionando errori su errori sia in ricezione che in attacco, regalando il 25-15 ai padroni di casa.

È uno schiaffo salutare per i ragazzi di coach Gabriel Kunda che si svegliano dal torpore e lentamente entrano nel vivo del gioco con maggiore concentrazione aggiudicandosi i susseguenti due set per 21-25 e 20-25; quarto set ad appannaggio di Modena che con uno scatto d'orgoglio pareggia i conti imponendosi per 25-23 e portando la gara al tie-break. Quinto ed ultimo set combattuto con la Querzoli Volley Forlì che si impone 17-19 grazie anche alle ottime prestazioni dei suoi interpreti come Olivucci, Donati e Porcellini rispettivamente autori di 22, 20 e 17 punti in un match non semplice e che invece regala a Forlì una vittoria importante.