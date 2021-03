Automobilismo, un weekend a tutta terra per il Racing Team Le Fonti Andrea Succi e Samuele Marchetti

Un weekend a tutta terra con i forlivesi Andrea Succi e Samuele Marchetti per il Racing Team Le Fonti. Il primo, affiancato da Fabio Graffieti, sarà impegnato alla dodicesima edizione del Rally della Val D'Orcia con la Bmw M3 E30 gruppo A griffata "Fina". Il Rally della Val d’Orcia, organizzato da Radicofani Motorsport, è diventato un appuntamento fisso per il Challenge Raceday Rally Terra che qui disputa il suo terzo appuntamento stagionale.

Una gara ben strutturata che ricalcherà in gran parte il percorso delle scorse edizioni. Le prove speciali sterrate saranno quella di San Casciano dei Bagni di 6,58 chilometri e quella di Piancastagnaio di 11,05 chilometri, ripetute tre volte con un chilometraggio totale di tratti cronometrati di 48,31 chilometri su un percorso totale di 232,12 chilometri.

Marchetti sarà allo start della prima gara di Campionato Italiano Velocità su Terra sulla inedita pista di Gattinara in provincia di Vercelli. Il forlivese porterà in gara nella affollatissima categoria Kart Cross il prototipo Semog Bravo 600. Marchetti non abbandonerà le gare di kart e sarà al via nel Campionato Italiano e Coppa Italia anche in questo 2021 sempre con il telaio Praga.