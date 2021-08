MotoGp, Rossi benedice l'arrivo di Dovizioso in Yamaha Petronas: "Mi piacerebbe"

L'ipotesi si fa sempre più concreta. Vedere Andrea Dovizioso affiancare Valentino Rossi al team Yamaha Str, quest'anno brandizzato Petronas, con il forlivese che prenderà il posto di Franco Morbidelli, destinato al team ufficiale al fianco del leader del campionato Fabio Quartararo dopo il siluramento di Maverick Vinales (già accasatosi con l'Aprilia, che proverà in occasione dei prossimi ed imminenti test a Misano). L'ipotesi potrebbe concretizzarsi in occasione del Gran Premio di Aragon. Per Dovizioso, che in questi giorni si è cimentato con la moto da cross sulla pista faentina di Monte Coralli, si tratterebbe di un ritorno con la Casa di Iwata, dopo aver disputato una stagione con il team Tech 3 con sei terzi posti e il quarto posto in campionato.

"A me piacerebbe aver Dovizioso come compagno di squadra - sono le parole rilasciate ai microfoni di Sky da Valentino -. Abbiamo un buon rapporto, c'è stima reciproca e sarebbe anche divertente. Abbiamo lottato dal 2008 e ho sempre creduto che sarebbe rientrato, tant'è che lo scorso anno dopo l'ultima gara in Portogallo non sono andato nemmeno a salutarlo. Non ho mai pensato che smettesse e vederlo tornare sarebbe bello. E sarà nel nostro team sarei contento". Con Petronas in uscita, il team satellite Yamaha potrebbe avere come main sponsor l'azienda fornitrice di luce e gas WithU, che vorrebbe in sella un pilota italiano. E Dovizioso tornerebbe utile alla causa.