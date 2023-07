L'attraversata della diga di Ridracoli, il funambolo Andrea Loreni sfida le leggi della fisica: le prove per un'impresa record

Uno spettacolo nello spettacolo quello che sabato, dalle 18, prenderà vita tra le due sponde della Diga di Ridracoli, unendo idealmente e fisicamente i due comuni di Santa Sofia e Bagno di Romagna. Straordinario protagonista di questa emozionante impresa sarà Andrea Loreni, il funambolo italiano specializzato in traversate a grandi altezze, che ha percorso recentemente l’incredibile camminata fra i grattacieli di Milano, e che, per quest’occasione, con la sua squadra tenderà un cavo sopra la diga, per una lunghezza di circa 410 metri ad un'altezza di circa 140 metri, impiegando circa 45 minuti di tempo per attraversarla.

Proprio a Milano, nel maggio scorso, in occasione della traversata tra i due grattacieli, è nata la collaborazione artistica con il pianista e compositore Cesare Picco, alla ricerca di una colonna sonora composta per l’occasione, ma libera nell’improvvisazione e in costante connessione con l’andamento del funambolo Loreni. Una colonna sonora in diretta, che riporta in musica i caratteri principali di questa eccezionale impresa e degli elementi naturali in cui l’evento prende vita: poesia, eleganza, intensità, potenza ed emozione, in equilibrio tra cielo, acqua, terra, aria e l’energia del pubblico presente.

A Ridracoli l’impresa sarà unica: oltre a essere la più lunga camminata al mondo realizzata con contrappesi umani, sarà anche il record personale di lunghezza dell’artista Loreni, che andrà a superare la distanza di 350 metri percorsi in occasione della traversata del 2022 a Frassinetto (Torina) a 300 metri. Loreni attraverserà il cielo sopra la diga in equilibrio su un cavo in Dyneema (fibra sintetica resistente fino a 15 volte di più di un cavo d’acciaio, appositamente realizzata dalla ditta Novarese Gottifredi Maffioli), con i suoi tecnici a creare contrappeso davanti e dietro di lui, per tendere e stabilizzare il cavo.

Uno spettacolo mozzafiato, organizzato da Pro Loco Santa Sofia, associazione di promozione sociale, culturale e turistica del territorio, in collaborazione con Atlantide Soc. Coop. Soc. P.A, che precede con questo evento anteprima, il 32esimo Festival di arti performative “Di Strada in Strada” 2023 - “Innovative Tradizioni”, manifestazione che si svolge a Santa Sofia e nelle frazioni di Spinello e Corniolo dall’11 al 15 agosto di ogni anno.

"Le camminate in location come questa danno una spazialità tutta particolare; una maggiore sensazione di unità uomo/natura e una maggiore ampiezza di orizzonti - commenta Loreni -. L’acqua e l’aria saranno gli elementi centrali di questo evento, da cui spero di trarre lezioni di leggerezza e fluidità, capacità di adattamento e pacatezza”.

Cesare Picco, in merito, racconta: “C’è un grande lavoro di conoscenza reciproca delle proprie arti. Dopo Milano, tornare a dare suoni a questa meravigliosa metafora del volo incarnata da Andrea, è un piacere immenso. Questa volta ho a che fare anche con gli elementi della Natura di Ridracoli, elementi che per forza entreranno tra i suoni del mio pianoforte. Suonerò dritto con lo sguardo in alto, pronto a capire ogni sfumatura della camminata di Loreni”.

Prima e dopo la performance, l’evento sarà allietato dalla Fantomatik Orchestra, famosissima marching band, che intratterrà gli intervenuti con virtuosismi musicali di fiati e percussioni, marciando a ritmo sul muro della diga. Il tutto sarà reso più goloso da food truck multicolori che serviranno specialità enogastronomiche, combinando cucina tradizionale e moderna.

La diga di Ridracoli, gestita da Romagna Acque e Società delle Fonti, è una fra le più grandi dell’Italia settentrionale, ha un invaso che al suo massimo contiene circa 33 milioni di metri cubi ed un muro alto circa 103 metri. È situata all’interno del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, che ospita le faggete vetuste e la Riserva Naturale di Sasso Fratino, Patrimonio mondiale dell’Unesco.