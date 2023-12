La festa in Piazza Saffi: una danzatrice volante accende l’albero di Natale

Con l’accensione del grande albero è partito il ricco programma di proposte e spettacoli di animazione il cui tema sarà "La magia del Natale nel mondo" con allestimenti e proposte per un pubblico di tutte le età. In Piazza Saffi e per le vie del centro si riaccende la magia del Natale che ci accompagnerà durante tutto il periodo delle festività, fino al 7 gennaio.

Studio Festi ha messo in scena un dialogo in danza sotto la luce della grande sfera volante del Mondo. La magia del volo, sogno di ogni uomo sin dall'antichità, accompagna la ninfa della Luna ad accendere le luci del grande albero sulla piazza. Svelato il videomapping, un viaggio intercontinentale sulla slitta di Babbo Natale e scoprire luoghi ameni e meravigliosi del nostro Pianeta.



Ci sarà anche "Forlì che Brilla - Music Edition", la grande novità che trasformerà il Centro Storico

in un grande palcoscenico a cielo aperto con band, musicisti e giovani talenti, nei

giovedì, venerdì e sabato delle feste dalle 17.30 alle 18.30. Ma il Natale sarà l’occasione per proseguire con la raccolta fondi a favore delle famiglie alluvionate perché uniti, possiamo fare ancora tanto per la nostra città e tutti i suoi

abitanti.. Si ricorda che è possibile donare tramite bonifico bancario al Comune di Forlì all’

IBAN IT 48 Q 06270 13201 CC0230308064, specificando la causale "Donazione

emergenza alluvione". Donazioni dall'estero CODICE SWIFT/BIC CRRAIT2RXXX oppure

attraverso satispay, collegandosi al qr code che trovate all’interno del programma di Forlì

che brilla.