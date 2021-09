"Animalia Dantis": gli animali della Divina Commedia nelle maioliche arcaiche visti da vicino

La Fortezza di Castrocaro Terme e Terra del Sole ospiterà fino a novembre "Animalia Dantis - Gli animali della Divina Commedia nelle maioliche arcaiche di Romagna, Umbria e Toscana", a cura di Elio ed Elisabetta Caruso. L'esposizione è stata organizzata in occasione delle celebrazioni per il 700esimo anniversario della morte di Dante dal Consorzio di promozione turistica Castrumcari in collaborazione con la ProLoco di Castrocaro Terme.

"Una folla di animali reali e animali fantastici, dunque, anima la Divina Commedia - spiegano Elio ed Elisabetta Caruso -: da qui l’idea di commemorare il 700° anniversario della morte del Poeta con una mostra di maioliche di quei secoli lontani sulle quali i maestri ceramisti, immersi nella stessa cultura simbolica e figurativa di Dante, vollero rappresentare a loro modo il mondo animale, sia reale che immaginario. Maioliche che andarono poi ad ornare e servire osterie, mense popolari e signorili di gran parte d’Italia. In mostra sono esposti trentuno rarissimi esemplari di maioliche arcaiche delle aree romagnola e umbra dei secoli XIV e XV, caratterizzate dalle tipiche decorazioni in bruno manganese e verde ramina, oltre che dallo stile a zaffera diluita e a rilievo, e riferibili da una parte allo straordinario repertorio figurativo di tradizione etrusca e mediorientale, dall’altro al fantastico mondo dei bestiari medievali".

"Gli animali che compaiono nelle maioliche in mostra non sempre rispettano nelle fattezze e nelle proporzioni le reali forme degli animali riprodotti; questo soprattutto per la particolarità dei supporti ceramici a disposizione, dalle forme ovoidali e chiuse dei boccali, a quelle concave e aperte di ciotole e scodelle, a quelle a settori e a dischi, con cavetti e larghe tese, proprie di piatti e piattini - concludono -. La mostra è un inconsueto punto di incontro tra l'altissima poesia dantesca e il quotidiano delle stoviglie, entrambe espressioni della cultura medievale, e un'occasione per riscoprire e confrontarsi con un mondo di simboli e di significati quasi dimenticati, ma ancora potenti".