Nella tragedia dell'allevamento a San Pietro in Guardiano, nel territorio comunale di Bertinoro, in via Del Ponte, costato la vita a tre fratelli giovanissimi, sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, un silos carico di mangimi è crollato dopo esser stato colpito da un'auto a bordo della quale vi erano tre fratelli, tutti giovanissimi. Le vittime sono due sorelle e una fratello di nazionalità marocchina. La più grande Fatima Bougouti aveva 18 anni, mentre i suoi fratellini Ousama 14 e Marca 10.

La sciagura si è consumata poco dopo le 14 nel piazzale dell'azienda dove uno degli zii delle vittime lavora come custode. Immediato l'allarme: sul posto si sono precipitati i Vigili del Fuoco ed i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dei tre fratelli.

LA TRAGEDIA - La ricostruzione della sciagura costata la vita a tre fratelli