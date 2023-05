"Siamo i Vigili del Fuoco", paura per voragini e fughe di gas: si bussa porta a porta per evacuare il condominio

"Siamo i Vigili del Fuoco. Dovete uscire". Un intero condominio evacuato. Circa una trentina di famiglie messe in sicurezza. Questo per consentire le verifiche in via Locchi, ai Romiti, dove domenica si sono formate alcune voragini particolarmente profonde. L'evacuazione è avvenuta nel cuore della nottata tra domenica e lunedì, poco prima delle 4. Sul posto hanno operato i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Locale. L'asfalto presenta ampie crepe. Le fogne sono intasate ed hanno creato problematiche anche alle tubature del gas. In loco sono intervenute squadre dei Vigili del Fuoco. Al sopralluogo anche il sindaco Gian Luca Zattini e l'assessore ai Lavori Pubblici Vittorio Cicognani.

Il bilancio dei Vigili del Fuoco

In Emilia Romagna 879 vigili del fuoco, di cui 696 giunti in rinforzo da altri Comandi, impegnati nelle operazioni di soccorso. 244 sono al lavoro nella provincia di Forlì e 326 in quella di Ravenna, i territori dove permangono le maggiori criticità.

150 sono i soccorritori acquatici, 50 gli esperti nelle operazioni di prosciugamento con pompe e idrovore, 16 i Posti di Comando Avanzato. Dei mezzi impiegati attualmente nei luoghi colpiti dal maltempo, 35 sono piccoli natanti, 3 gli anfibi, 1 hovercarft, 3 gli elicotteri e 12 i droni. 4.963 gli interventi effettuati finora: 1.148 a Bologna, 2.089 a Ravenna, 1.362 a Forlì Cesena, 364 a Rimini.