Jorginho manda in orbita gli azzurri: Spagna, una Italia da favola in finale. Festa grande a Forlì

Dagli undici metri Jorginho: calcio di rigore perfetto, Spagna battuta e Italia in orbita. Il sogno azzurro continua. La Nazionale di Roberto Mancini è ai finali degli Europei e se la vedrà domenica tra la vincente di Danimarca-Inghilterra. Al termine di 120 da cardiopalma è esplosa la gioia incontenibile dei Forlivesi. Tradizionale appuntamento per il carosello in Piazzale della Vittoria, presidiato da una pattuglia della Polizia Locale.

Clacsonate, fumogeni e il tradizionale "Popopopopoo" che accompagna l'Italia dalla vittoria ai Mondiali del 2006, così i forlivesi hanno trasformato la tensione accumulata durante il match in festa. Un match intenso, che ha visto la Spagna prevalere dal punto di vista fisico, ma che la Nazionale aveva sbloccato con una magia di Chiesa, subito neutralizzata dal gol di Morata. Trenta minuti interminabili di tempi supplementari, quindi la lotteria dei calci di rigore: il rigore di Locatelli faceva temere al peggio, ma la Spagna ne falliti due con Olmo e Morata.

All'esecuzione perfetta di Jorginho anche Forlì è esplosa in un'esultanza che è proseguita fino all'una di notte. Incolonnamenti di auto in via Bolognesi, viale Roma e via Matteotti, qui già dalla rotonda dell'ex deposito Atr. Un cielo stellato ha accompagnato i festeggiamenti. Ora la grande attesa per la finale di domenica. Non è ancora finita, il sogno azzurro continua.