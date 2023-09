Le emozioni del Palio di Santa Reparata, dal corteo storico alla sfida tra i balestrieri: il trionfo del Borgo Fiorentino

E' il Borgo Fiorentino a conquistare la sessantesima edizione del Palio di Santa Reparata. La giornata si è aperta col mercato storico rinascimentale e dell'artigianato in compagnia di musici, artisti e spettacoli rinascimentali. Alle 16 le campane della Chiesa di Santa Reparata hanno cominciato a suonare per annunciare l'inizio del Palio. È seguito il corteo storico, al suono delle campane della Chiesa di Santa Reparata. Oltre 300 figuranti del Borgo Fiorentino e del Borgo Romano sono partiti dai due rispettivi Castelli per raggiungere Piazza d'Armi, dove hanno fatto da cornice alla Cerimonia d'Insediamento del Commissario Granducale, salutato dal rullo dei tamburi e dai giochi di bandiere del Gruppo "Sbandieratori, Musici e Uomini d'Arme di Terra del Sole". Successivamente si entrato nel vivo della Gara di Tiro alla Balestra: i Balestrieri del Borgo Fiorentino e del Borgo Romano si sono sfidati all'ultima verretta, per aggiudicarsi il Palio di Santa Reparata. Duelli in arme, giochi di bandiere e gare di tiro alla fune faranno da intermezzo. È ancora il Borgo Fiorentino a sorridere.