Varchi elettronici, indagini 2.0 con i targa system: come funzionano e cosa scoprono

Gli occhi delle 74 telecamere dislocate in città stanano i "furbetti" della strada. Negli ultimi due mesi la Polizia Locale ha trovato in circolazione 40 veicoli senza copertura assicurativa e 125 senza revisione, ma sono state contestate anche altre 41 sanzioni collegate, comprese tre violazioni in merito alle normative anti-covid . Ad illustrare le potenzialità del sistema tecnologico il vicesindaco con delega alla Sicurezza, Daniele Mezzacapo, e il vicecomandante della Polizia Locale, Andrea Gualtieri.