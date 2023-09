Crepe sui muri dopo il terremoto: i Vigili del Fuoco controllano gli edifici a Tredozio

A Tredozio, tra i comuni che hanno subìto più danni dalla scossa di magnitudo 4.9 Richter del 18 settembre scorso, si contano circa 150 persone che attualmente dormono fuori casa, in parte per la paura di rientrare tra le quattro mura domestiche, comunque agibili. Tuttavia la grande maggioranza di loro è stata sgomberata dalle proprie abitazioni. Il numero delle abitazioni non agibili è salito da 25 a 35 nel territorio comunale e le verifiche sono ancora in corso. E' stata estesa anche la zona rossa nel centro del paese, fino a ricomprendere una chiesa e l'edificio ex Banca Intesa.