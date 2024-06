Ecco il momento in cui arriva la piena del Bidente: le impressionanti immagini della webcam di Meteo Forlì-Cesena

Un accumulo di detriti, poi l'onda di acqua e fango. Ecco il momento in cui arriva la piena del fiume Bidente a Santa Sofia. Ad immortalare l'evento è la webcam di Meteo Forlì-Cesena ed installata alla torre civica del paese bidentino. "Una notevole quantità di pioggia è caduta sul nostro territorio - afferma la sindaca Ilaria Marianini -. Dalle immagini della webcam installata sulla torre civica è evidente come in soli 15 minuti il fiume si sia ingrossato, causando diversi disagi. La struttura tecnica del Comune è sul campo per vari sopralluoghi presso le scuole, casa di riposo, sedi comunali e zone del paese in cui si sono concentrate le maggiori criticità. Nelle prossime ore è previsto un miglioramento della situazione. Invitiamo tutti i cittadini a prestare la massima attenzione, segnalando al Comune eventuali urgenze".

