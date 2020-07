A Santa Sofia torneranno gli artisti di strada: "Festival in totale sicurezza". E non mancheranno le star

Dal 12 al 16 agosto prende vita, anche quest'anno, il festival Di Strada in Strada a Santa Sofia. Gli spettacoli vanno a coprire l'universo delle arti performative, del circo teatro, della commedia dell'arte, del teatro di figura, della magia, della comicità. In un anno in cui tutto sembrava essersi fermato la Pro Loco di Santa Sofia ha continuato a progettare e sviluppare il Festival Internazionale “Di Strada In Strada”. E così la XXIX edizione può aver luogo nel massimo rispetto della legislazione vigente, in sicurezza e, come da tradizione, con un elevato standard artistico.

