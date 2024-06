Scarico abusivo di tre grossi sacchi di immondizia dietro la campana del vetro. E quando passa un'auto si nasconde

Un video registrato da un sistema di videosorveglianza immortala lo scarico abusivo di tre grossi sacchi dell'immondizia dietro una campana del vetro in via Eugenio Chiesa, all'angolo con via degli Esposti. Nelle fasi dell'abbandono chi svuota la macchina dei suoi scarti si nasconde momentaneamente per non essere notata nel passaggio di un veicolo. Il video ripropone il problema annoso, che continua a colpire varie zone della città, dello scarico abusivo di rifiuti, anche voluminosi come in questo caso. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio dell'8 giugno e dopo tre giorni i rifiuti si trovano ancora lì abbandonati, sotto il sole cocente di questi giorni, tra le proteste dei residenti.