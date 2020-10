Aeroporto, le parole dei due patron. Silvestrini mette tra le priorità l'inversione della pista

L'aeroporto di Forlì “Luigi Ridolfi” riparte, dopo 7 anni e mezzo di stop. “Vi siete appropriati del vostro futuro come comunità locale”, è il commento che arriva dal ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli, collegata in videoconferenza all'inaugurazione ufficiale dello scalo avvenuta giovedì mattina nell'aerostazione di via Seganti. Ieri, mercoledì, il ritorno alla piena operatività. “Il ministero è a fianco degli operatori aeroportuali in questo momento difficile”, conclude l'esponente del Governo, pochi minuti prima del taglio del nastro ufficiale.