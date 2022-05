Alba di fuoco, fiamme in un silos di bitume per asfalto: i pompieri domano il rogo

Le fiamme avevano raggiunto un'altezza di circa venti metri. Incendio alle prime luci dell'alba di giovedì in un'azienda in via Paolo Solazio a Forlì, nella zona industriale di Coriano, dove è presente un silos di bitume per asfalto. L'allerta alla sala operativa del 115 è giunta poco dopo le 5.30. Dal comando provinciale di viale Roma sono partite due squadre, con tanto di autoscala, che hanno provveduto in tempi celeri ad estinguere il rogo. Le lingue di fuoco avevano coinvolto anche il nastro trasportatore dell'impianto, coi pompieri che hanno provveduto a ripristinare la sicurezza nell’area.