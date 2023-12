Realizzato con una sessantina di trattori: ecco l'albero di Natale speciale di Forlì

Un grande albero di Natale tracciato con le luci dei trattori, realizzato in un campo grazie all'arrivo di circa 60 mezzi provenienti dalle zone di Forlì, Faenza e Cesena. I mezzi agricoli si sono disposti in modo tale da disegnare un grande albero di Natale, particolarmente scenografico da una visione dall'alto. Alla iniziativa hanno partecipato una sessantina di mezzi. Ad organizzare Maicol Canali, giovane agricoltore di 27 anni che ha ospitato l'evento su un suo terreno al momento non utilizzato, nella sua azienda agricola di via Le Selve, a Ravaldino in Monte. La coreografia è stata allestita la vigilia di Natale.

Su concessione di Cristian Crociani