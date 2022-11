All'ospedale Morgagni-Pierantoni un muro di bambole per dire "no" alla violenza sulle donne

Si è svolta venerdì mattina l'inaugurazione dell'installazione “Wall Of Dolls” all’ingresso del Padiglione Morgagni dell'ospedale di Forlì, con la partecipazione delle autorità del tavolo interistituzionale per il contrasto alla violenza e del centro antiviolenza. Sostenere e incoraggiare le donne vittima di violenza a rompere il silenzio, fornendo strumenti concreti e indirizzi a cui rivolgersi per chiedere aiuto. Questo è il filo conduttore dell’(H)-Open Week dedicato alle donne vittime di violenza, promosso dall’Ausl Romagna, insieme a istituzioni, enti, Centri Antiviolenza, Associazioni del territorio e Fondazione Onda, in occasione della Giornata Internazionale contro l’eliminazione della violenza sulle donne.