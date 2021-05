Alla scoperta delle antiche prigioni granducali di Rocca San Casciano: intatte come un tempo

Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Vincenzo Bongiorno, con la sua rubrica "Do ciacri", per la riscoperta della storia e delle tradizione della valle del Montone, mostra una parte suggestiva del centro di Rocca San Casciano, normalmente non visitabile al pubblico: l'antica 'Prigione Mandamentale' di Rocca, quando era capoluogo di quest'area Appenninica all'epoca del Granducato di Toscana. Le tre celle sono praticamente intatte da quando sono state dismesse. Dagli anni Settanta sono annesse ad una proprietà privata, dopo la vendita da parte del Comune.