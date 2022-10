Alla scuola appena inaugurata una mostra di "educazione ai paesaggi": innovativa su totem e materiale riciclato

L'Istituto comprensivo numero 8 "Camelia Matatia" ospiterà dal 19 ottobre al 3 dicembre la mostra “Campagne italiane. Il paesaggio agrario tra abbandoni, trasformazioni e ritorni” allestita nel nuovo plesso scolastico di San Martino in Strada. L'esposizione, con le immagini di Andrea Bonavita, è composta da un totale di 13 totem autoportanti composti ciascuno da 3 pannelli di cm. 200 x 70, con uno spessore di 2 cm l'uno, per un totale di 39 pannelli. Un singolo pannello pesa circa 3 chilogrammi; l'intera mostra ha un peso di circa 120 chilogrammi. I pannelli sono in cartone alveolare (reboard), un materiale riciclabile e biodegradabile, composto da due fogli di cartone piatto che racchiudono un cuore di cartone ondulato, con collanti naturali. È un materiale adatto esclusivamente ad uso interno. Parallelamente sarà organizzata una rassegna di conferenze "Educare ai paesaggi. Percorsi di conoscenza del territorio" che proseguirà fino alla prossima primavera.

"

Ci sarà anche un corso per docenti, che si inserisce in un programma articolato di iniziative di sensibilizzazione ed educazione al paesaggio, a cura dell’Associazione Italia Nostra Sezione di Forlì, che avranno luogo durante l'A.S. 2022-23 presso la sede dell'I.C. 8 di Forlì. Rivolto ai docenti di ogni ordine e grado e aperto anche alla cittadinanza, il corso di formazione prevede incontri con esperti di didattica e docenti universitari, propone lezioni finalizzate allo sviluppo di attività didattiche laboratoriali. L’attività formativa costituisce dunque un'opportunità per conoscere con maggiore consapevolezza la realtà paesaggistica del nostro territorio, per immergersi nella realtà agricola della pianura forlivese e delle prime colline, in una pluralità di percorsi e con varie chiavi di lettura, allo scopo di potenziare nei docenti l’attenzione all'educazione al paesaggio. Attraverso gli incontri il docente acquisirà metodi e strumenti utili per la propria attività didattica e svilupperà le competenze necessarie per sviluppare unità didattiche di apprendimento interdisciplinari, connesse ai contenuti disciplinari e alle competenze di Educazione Civica.